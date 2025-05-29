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Виллы в Apollonia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Nea Apollonia, Греция
Вилла
Nea Apollonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$87,782
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Параметры недвижимости в Apollonia Municipal Unit, Греция

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