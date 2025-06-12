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Коттеджи в Apollonia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Nea Apollonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nea Apollonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$88,715
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Apollonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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