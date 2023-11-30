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Земельные участки в Ano Syros, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ligero, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ligero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 839000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена…
€8,50 млн
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