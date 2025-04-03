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Коттеджи с видом на море в Ano Syros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Kini, Греция
Коттедж 6 комнат
Kini, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
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