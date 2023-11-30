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Инвестиционная недвижимость в Ano Syros, Греция

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в Ano Syros, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Ano Syros, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
€38,000
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