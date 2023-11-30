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Жильё в Ano Syros, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Ano Syros, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Ano Syros, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из г…
€480,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ligero, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ligero, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€900,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kini, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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