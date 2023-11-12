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Земельные участки в периферийная единица Андрос, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гаврион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гаврион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5643 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
€180,000
Земельные участки в Ano Aprovato, Греция
Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
Площадь 3 229 м²
Андрос ПРОДАЕТСЯ Площадь участка: 3229 м2, код. 1218, 60.000 € Код: 1218 - Hydra Andros FOR …
€60,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 128000 кв.м. в регионе Киклады. С территории открываетс…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Arni, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Arni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1817 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 186000 кв.м. в регионе Киклады. На территории колодец, …
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Stenies, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stenies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Андрос
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Andros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Andros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 21000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет вид на море. Участ…
€1,25 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Piso Meria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Piso Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€280,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Piso Meria, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Piso Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, …
€280,000
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