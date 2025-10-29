Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Андрос
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Андрос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Стеньес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Стеньес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$819,309
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
