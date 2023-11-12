Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Андрос
  5. Производственные помещения

Производственные здания в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
3
Производство В архив
Очистить
3 объекта найдено
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
Производство в Livadia, Греция
Производство
Livadia, Греция
Площадь 13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000

Типы недвижимости в периферийная единица Андрос

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти