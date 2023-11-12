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Таунхаусы в Анависос, Греция

Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
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