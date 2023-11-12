Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Анависос

Земельные участки в Анависос, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
€860,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
€2,65 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
€318,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€110,000
Realting.com
Перейти