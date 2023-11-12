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Коммерческая недвижимость в Анависос, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Анависос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Realting.com
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