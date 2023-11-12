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Греция
Земельные участки
Anavissos Municipal Unit
Земельные участки в Anavissos Municipal Unit, Греция
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18 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€800,000
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Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
608 м²
Код недвижимости. 1437 - Участок Саронида ПРОДАЕТСЯ. Размер: 608 кв.м, Цена 400.000 € ID: 14…
€400,000
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Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
1 230 м²
ID: # GTK021 - Kalyvia Thorikou, Lagonisi: угловой участок 1230 кв.м. при включении акра раз…
€260,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€335,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
1
1
Земельный участок находится в районе Саронида. Саронида- один из престижных южных пригородов…
€265,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
€266,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
€860,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
€2,65 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
€318,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€800,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Святой Николай, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
лак, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в Аттике. Участок расположен в районе Саронида
€250,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
1
80 м²
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
€270,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Mavro Lithari, Греция
1
1
Земельный участок в котором есть возможность построить 540 кв.м расположен в районе Анависос
€740,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Анависос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 407 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€110,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 790 кв.м. в Аттике. На территории строение, подведена в…
€560,000
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