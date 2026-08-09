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Отели в Anavissos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 600 м² в Анависос, Греция
Отель 1 600 м²
Анависос, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море,…
Цена по запросу
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