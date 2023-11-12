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Коммерческая недвижимость в Anavissos Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 6 спален с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 6 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
€320,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
€2,20 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Анависос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Realting.com
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