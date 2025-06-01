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Виллы в Anatoliko, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Anatoliko, Греция
Вилла
Anatoliko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$125,403
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