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Коттеджи в Anatoliko, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Anatoliko, Греция
Коттедж 5 комнат
Anatoliko, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$125,632
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Grekodom Development
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