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Многоуровневые квартиры с гаражом в Анатоли, Греция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов