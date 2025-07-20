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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Амигдалеонасе, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Амигдалеонас, Греция
Квартира 2 комнаты
Амигдалеонас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Филип, Алмонд: Для аренды квартиры 75 кв.м. фасад расположен на 1-м этаже с автономным отопл…
$523
в месяц
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