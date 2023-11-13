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Коттеджи в Ampelakia, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Selinia, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Selinia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Piraias: Salamina - Selinia 90 Sq.m., 2 Bedrooms,…
€330,000
Realting.com
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