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Коттеджи в Ampelakia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Селиния, Греция
Коттедж 2 спальни
Селиния, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Salamina island near Piraeus, Selenia village, detached house of 90 sq.m. ground floor on a …
$374,594
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Параметры недвижимости в Ampelakia Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов