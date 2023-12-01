Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Амфиса
  5. Коттеджи

Коттеджи в Амфиса, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
€220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти