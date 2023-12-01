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Коммерческая недвижимость в Амфиса, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
€800,000
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с furnishings в Виниан, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
€1,60 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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