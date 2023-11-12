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Виллы в Амаринтос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€320,000
Realting.com
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