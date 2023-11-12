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Таунхаусы в Амаринтос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€170,000
Realting.com
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