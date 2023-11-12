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Земельные участки в Амаринтос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 1
Площадь 22 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
€240,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кукаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кукаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 38000 кв.м. на острове Эвия. Предлагается на продажу уч…
€280,000
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