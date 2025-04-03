Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Амаринтос
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Амаринтос, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Гимно, Греция
Коттедж 5 комнат
Гимно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$146,124
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов