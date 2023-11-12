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Коттеджи в Амаринтос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гимно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
€140,000
Realting.com
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