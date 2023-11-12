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Отели в Амаринтос, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
€690,000
Realting.com
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