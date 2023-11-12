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Квартиры в Амаринтос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
Realting.com
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