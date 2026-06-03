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Таунхаусы в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$296,788
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Параметры недвижимости в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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