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Квартиры с видом на море в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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