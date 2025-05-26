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Квартиры в Amarynthos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ано Вафия, Греция
Квартира 3 спальни
Ано Вафия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$302,018
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Квартира 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Amarynthos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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