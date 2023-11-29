Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Амалиада

Жильё в Амалиада, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти