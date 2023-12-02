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Коммерческая недвижимость в Аливерион, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Аливерион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Аливерион, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырёхэтажное здание, которое состоит из 12 квартир и двухкоммерчес…
€420,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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