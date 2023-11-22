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Квартиры-студии в Увы, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Увы, Греция
Студия 1 ванная
Увы, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Property Code: HPS4430 - Studio FOR SALE in Agios Dimitrios Center for €119.000 . This 34 sq…
€119,000
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