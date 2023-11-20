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Земельные участки в Увы, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 432 кв.м. в Афинах. Участок расположен в престижном рай…
€885,000
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