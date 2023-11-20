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Земельные участки в Александруполис, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. во Фракии. На территории с возможностью пост…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1152 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, под…
€280,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 560 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, подв…
€320,000
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