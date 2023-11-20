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Коммерческая недвижимость в Александруполис, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Therma, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Therma, Греция
Комнаты 1
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
€500,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается угловой магазин в Александрополисе площадью 840 кв.м, состоящий из подвала, цоколь…
€230,000
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