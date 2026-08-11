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Коттеджи в Александрии, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Alexandria Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Alexandria Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$96,818
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Коттедж 4 спальни в Alexandria Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Alexandria Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$354,213
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Александрии, Греция

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