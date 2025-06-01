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Квартиры в Александрии, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Alexandria Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Alexandria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
$135,687
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Alexandria Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Alexandria Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
$148,204
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