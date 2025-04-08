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Коттеджи в Агрия, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Агрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агрия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$234,685
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