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Коммерческая недвижимость в Агрия, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Агрия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Агрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
€1,90 млн
Realting.com
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