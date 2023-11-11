Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Agios Vasileios Municipality
  5. Коттеджи

Коттеджи в Agios Vasileios Municipality, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€400,000

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти