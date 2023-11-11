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Отели в Agios Vasileios Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
€2,00 млн
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