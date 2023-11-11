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Коммерческая недвижимость в Agios Vasileios Municipality, Греция

2 объекта найдено
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kendrochori, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kendrochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес на участке площадью 800 кв.м. на котором построены 3 таунхауса. Каждый таун…
€350,000
Realting.com
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