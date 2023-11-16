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Виллы в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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