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Квартиры-студии в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 220 м²
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …
€350,000

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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