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Коммерческая недвижимость в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У объекта е…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Салониках. Район : Центр
€85,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
В самом центре города, в пешей доступности от центральной набережной и символа города Белой …
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Помещение н…
€220,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение площадью 144 кв.м в районе Пефка. В настоящее время он сдан…
€130,000
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