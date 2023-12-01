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Земельные участки в Айос-Николаос, Греция

132 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 236 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок общей площадью 211,67 кв.м. и существующие здания общей площадью 171,90 кв…
€210,000
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4045 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€195,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18977 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€540,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1658 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1818 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1630 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€330,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2541 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3592 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1346 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€93,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 305 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3792 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€180,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 288 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€90,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€240,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5256 кв.м. на острове Крит. На территории строение, с в…
€2,15 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 315 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€260,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€215,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17497 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,22 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 180 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€360,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12765 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€550,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€80,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€350,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 28576 кв.м. на острове Крит. На территории…
€320,000
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